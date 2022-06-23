Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

'SON GÖRÜŞMEDE MEZARINI VASİYET ETTİ'<br><br>Şehidin amcası Bilal Yıldırım, \"Bana her telefon açmasında, 'Bilal amca ben en fazla sana güveniyorum. Senden bir isteğim var. Benim şehit olacağım devamlı bana ayan oluyor. Senden istediğim beni köyün mezarlığa defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda bir demir, demirin üstüne de bir bayrak ve mezarımın üzerine de Şehitler Tepesi diye yazın' derdi.