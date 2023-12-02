Açık kapı umudu

İYİ Parti’nin ittifaksız seçim kararına karşı Özgür Özel, Meral Akşener’e bazı yerlerde iş birliği teklifi ile gitti. Özel’in bu kararında, Akşener’in henüz partisinin İstanbul ve Ankara adayını açıklamamasının etkili olduğu bildirildi. CHP kurmayları, “Halen Ankara ve İstanbul için aday çıkarmadılar. Biz bunun iş birliğine açık kapı bırakıldı şeklinde yorumladık” dedi.





HALEN ADAY ÇIKARMADILAR

Dikkatler eski ortaktan gelecek cevaba odaklanırken CHP kurmayları, İYİ Parti’nin iş birliğine açık olduğu kanısında. Kurmaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesinden umutlu ayrıldığını kaydetti. Yeni Şafak’a konuşan üst düzey CHP’li bir isim, “Halen Ankara ve İstanbul için aday çıkarmadılar. Biz bunun iş birliğine açık kapı bırakıldı şeklinde yorumladık. Buradan hareketle de iş birliğinin sağlanması için bir araya gelindi” ifadelerini kullandı.





ORTAM YUMUŞAYACAK

Öte yandan kaynaklar, ikilinin görüşmesi için herhangi bir ön temasın gerçekleşmediğini de aktardı. Görüşmenin nezaket ziyareti olduğunu bildiren kaynaklar, İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan iş birliğinin çıkması yönünde bir umut taşıdıklarını da kaydetti. Kaynaklar, “Meral Hanım’ın 81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz, yönündeki ilk beyanının pazartesi yapılacak toplantı ile yumuşayacağını ve ılımlı bir dile dönüşeceğini düşünüyoruz. Aldığımız intiba bu yönde zaten” dedi.



