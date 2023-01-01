Açık liseye şartlı geçiş

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitimden açık liseye kaçışı frenleyecek şartları içeren genelgesini eğitim kurumlarına gönderdi. Çok sayıda şarttan birini taşıyanlara açık liseye geçiş için izin verilecek. Söz konusu detaylar şöyle:

* “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu”, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olanlar.

* Anne veya babası vefat eden, hakkında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenler ile ikameti geçici olarak değiştirilenler.

* Harp veya vazife malulü sayılanların çocukları, aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, milli sporcular, tutuklu ve hükümlüler, sağlık kurulu raporuna sahip olanlar, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler.





MAZERETLİ ÖĞRENCİLER

* Aynı zamanda bakanlık tarafından mazereti uygun görülen öğrenciler de açık liseye kaydolabilecek. Bu kapsamda sınıf tekrarına kalanlar, ikamet adresini değiştiren ve gittiği yerde eğitimini devam ettirebileceği okul türü bulunmayan öğrenciler.

* İlköğretim, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, 9’uncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar.

* Bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı olarak yarışmalara katılanlar ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar.

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hafızlık kurslarına kayıtlı olan öğrenciler.





DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL UYGULAMA

Sadece önümüzdeki eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler.



