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Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretime geçiş şartlarını değiştirdi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün öğretim liselerinden açık öğretim liselerine geçiş şartlarını güncelledi. Yeni düzenleme, 13 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

08:34 - 13/08/2024 Salı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
, örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlere ilişkin önemli değişiklikler içeren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde güncellemeler yaptı.

Açık öğretime geçiş şartları ve süreçleri


Kararda, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine, belirtilen hâllerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuran öğrencilerin veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nakil ve geçiş yapabileceği belirtildi.


Kararla, anne veya babası vefat eden, koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, özel gereksinim raporu olan ve evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler açık öğretime geçebilecek.


Kur'an Kursları ve hafızlık eğitimi alan öğrencilere yeni haklar


Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan, Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olanların da yer aldığı listedeki öğrencilerin bu haktan yararlanabileceği belirtildi.


Hükümlerini Millî Eğitim Bakanı'nın yürüteceği Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.




#Açık öğretim
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Resmi Gazete
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