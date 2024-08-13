Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yasal statü olmadan faaliyet gösteren ve Türk öğrenci kabul eden Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda bu okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ara sınıflara nakil öğrenci kabul edilmeyecek. Ayrıca yasal düzenlemeler sağlanana kadar mevcut Türk öğrencilere özel dersler bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerce verilecek.