Acil durumlar için dil çalıştayı

3 yıl sürecek olan projede ilkokul 4. sınıflara yönelik deprem farkındalığını artırma amaçlı öğretim programı içerik temalarının web temelli bir İngilizce öğretim programının geliştirilmesi ve tüm paydaşların erişimine açık bir şekilde topluma sunulması amaçlanıyor. Program acil durum dil yeterlikleri içeriği ile bireylerin yaşam kalitesini arttıracak, ilkokul İngilizce öğretim içeriklerinin iyileştirilmesine ve acil durumlarda desteklenmesine fırsat sunacak. Türkiye gibi İngilizcenin yabancı dil olarak konuşulduğu diğer ülkeler için gerek çalışmanın işlem basamakları gerekse geliştirilen program ile örnek teşkil edecek ve kullanılabilecek. Programdan faydalanan öğrenciler acil durumlarda özellikle deprem durumunda gerek olay yerinde gerek hastanelerde gerekse diğer kurumlarda yabancı ekiplerle iletişimi sürdürerek sürecin iyileştirilmesine katkı sağlayacaklar.