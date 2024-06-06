|
Gündem

Acil durumlar için dil çalıştayı

‘Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Programı Geliştirme Projesi’nin ilk çalıştayı Ankara'da yapıldı. Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün ortaklığında yürütülmekte olan TÜBİTAK 1001 “İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine yönelik Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesinin ilk çalıştayı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 2 gün süren çalıştaya akademisyenler, İngilizce öğretmenleri ve lisansüstü öğrencileri katılım sağladı.

Haber Merkezi
12:53 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
"Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesi
"Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesi
‘Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Programı Geliştirme Projesi’nin ilk çalıştayı yapıldı.

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün ortaklığında yürütülmekte olan TÜBİTAK 1001 “İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine yönelik Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesinin ilk çalıştayı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 2 gün süren çalıştaya akademisyenler, İngilizce öğretmenleri ve lisansüstü öğrencileri katılım sağladı.

3 yıl sürecek olan projede ilkokul 4. sınıflara yönelik deprem farkındalığını artırma amaçlı öğretim programı içerik temalarının web temelli bir İngilizce öğretim programının geliştirilmesi ve tüm paydaşların erişimine açık bir şekilde topluma sunulması amaçlanıyor. Program acil durum dil yeterlikleri içeriği ile bireylerin yaşam kalitesini arttıracak, ilkokul İngilizce öğretim içeriklerinin iyileştirilmesine ve acil durumlarda desteklenmesine fırsat sunacak. Türkiye gibi İngilizcenin yabancı dil olarak konuşulduğu diğer ülkeler için gerek çalışmanın işlem basamakları gerekse geliştirilen program ile örnek teşkil edecek ve kullanılabilecek. Programdan faydalanan öğrenciler acil durumlarda özellikle deprem durumunda gerek olay yerinde gerek hastanelerde gerekse diğer kurumlarda yabancı ekiplerle iletişimi sürdürerek sürecin iyileştirilmesine katkı sağlayacaklar.

2023 Kahramanmaraş depremlerinde yabancı dilde iletişim becerisinin ne denli önemli olduğu deneyimlendi. Ayrıca, bu program ve içerikler ile yetiştirilecek olan çocuklar, edinecekleri bilinç ve eğitimle hem kendi hayatta kalma becerilerine hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olacaklar. Deprem bir ulusal güvenlik sorunu. Bu projenin çıktıları ulusal güvenliğin desteklenmesine de katkı sağlayacak.


#Ankara
#Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Programı Geliştirme Projesi
#İngilizce
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF final sınavının sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama 2024