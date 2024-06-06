Acil durumlar için dil çalıştayı

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün ortaklığında yürütülmekte olan TÜBİTAK 1001 “İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine yönelik Acil Durum İngilizce Dil Yeterlikleri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesinin ilk çalıştayı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 2 gün süren çalıştaya akademisyenler, İngilizce öğretmenleri ve lisansüstü öğrencileri katılım sağladı.
2023 Kahramanmaraş depremlerinde yabancı dilde iletişim becerisinin ne denli önemli olduğu deneyimlendi. Ayrıca, bu program ve içerikler ile yetiştirilecek olan çocuklar, edinecekleri bilinç ve eğitimle hem kendi hayatta kalma becerilerine hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olacaklar. Deprem bir ulusal güvenlik sorunu. Bu projenin çıktıları ulusal güvenliğin desteklenmesine de katkı sağlayacak.