Adalar’da halk plajı için istenen 40 TL tepki çekti

CHP'li Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalar 'da partisinin belediye başkan adaylarıyla bir programa katıldı. Program başlarken okunan İstiklal Marşı 'na CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün eşlik etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili konuşan Gül, 'Nasıl ki, namazlarda sureler bazen sesli bazen de içimizden okunuyorsa. İstiklal Marşı'mız milletimizin kutsallarından biridir.' diyerek içinden okuduğunu belirtti.