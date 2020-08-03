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Gündem Adalarda halk plajı için istenen 40 TL tepki çekti
İSTANBUL

Adalar Belediyesi'nin işlettiği halk plajının fiyatı 40 TL: Vatandaş bu fiyata tepki gösterdi

Adalar’da halk plajı için istenen 40 TL tepki çekti

Adalar Belediyesi'nin işlettiği halk plajının ücreti 40 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşlar bu ücrete tepki gösterirken plaj girişinde bulunan görevli "Giriş 40 lira. Şemsiye yok, sadece şezlong. Büyükşehir’e bağlı Adalar Belediyesinin halk plajı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Büyükada'da vatandaşlar ücretli plaja tepki gösterdi.
Büyükada'da vatandaşlar ücretli plaja tepki gösterdi.

Adalar’da bulunan ve Adalar Belediyesine bağlı halk plajına giriş ücretinin 40 TL olduğu iddia edildi. Halk plajına giriş için istenen 40 TL vatandaşların tepkisini çekti.

  • Plajın girişinde bulunan görevli ise vatandaşın fiyat sorusuna, "Giriş 40 lira. Şemsiye yok, sadece şezlong. Olsaydı şemsiyeyle beraber 40 lira ama şemsiyem kalmadı. Büyükşehir’e bağlı Adalar Belediyesinin halk plajı" dediği de görüldü.

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