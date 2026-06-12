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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: HSK'nin Ana Kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: HSK'nin Ana Kararnamesi tamamlandı

22:0612/06/2026, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Gürlek, kararname detaylarının HSK'nin internet sitesinde yayımlanacağını belirterek, hakim ve Cumhuriyet savcılarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."


#Akın Gürlek
#Hakimler ve Savcılar Kurulu
#Ana Kararname
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