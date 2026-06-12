HSK'dan yeni atama kararnamesi: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Yeni görevlendirmelerle birlikte ataması gerçekleştirilen isimler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik, HSK Genel Sekreter Yardımcısı iken Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirilen Ömer Örücü ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı olarak bulunan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz olarak sıralandı. Ahmet Akdeniz de tıpkı Ömer Örücü gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini üstlenecek.