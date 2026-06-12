Yargıda ‘atlamalı temyiz’ geliyor

Pakette en dikkat çeken başlıklardan biri "atlamalı temyiz" sistemi oldu. Yeni düzenlemeyle bir dosyanın hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçmesinin önüne geçilecek. Böylece bazı dosyalar doğrudan Yargıtay incelemesine taşınacak ve yargı süreçlerinin kısaltılması hedeflenecek.