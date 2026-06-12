Yargıda ‘atlamalı temyiz’ geliyor

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 12'nci Yargı Paketi'nde kapsam daraltılırken, düzenlemelerin üç ayrı pakete bölünmesinin planlandığı öğrenildi.
İlk etapta yargı süreçlerini hızlandıracak teknik düzenlemeler Meclis gündemine gelirken, tartışmalı başlıkların ise sonraki paketlere bırakılması bekleniyor.
Pakette en dikkat çeken başlıklardan biri "atlamalı temyiz" sistemi oldu. Yeni düzenlemeyle bir dosyanın hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçmesinin önüne geçilecek. Böylece bazı dosyalar doğrudan Yargıtay incelemesine taşınacak ve yargı süreçlerinin kısaltılması hedeflenecek.
DOSYA YÜKÜ AZALTILACAK
Mahkemelerdeki dosya sayısının 12,5 milyona ulaşması nedeniyle yeni pakette özellikle yargılamaların hızlandırılmasına odaklanıldığı belirtiliyor. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının genişletilmesi, arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılması ve dijital yargı uygulamalarının artırılması planlanıyor. Süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza düzenlemeleri gibi kamuoyunda tartışılan bazı başlıkların ise ilk paketten çıkarıldığı ve daha sonraki düzenlemelere bırakıldığı ifade ediliyor.