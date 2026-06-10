HSK'nın kura sonuçları Resmi Gazete'de: 14 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından hazırlanan atama kararı, 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları için 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işleminin ardından 14 adayın görev yerleri belirlendi.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında yapılan atamalarda, cumhuriyet savcısı adayları ile hakim adayları Türkiye'nin farklı noktalarındaki adli teşkilatlara gönderildi.

İstanbul'a da atama yapıldı

Atama listesinde yer alan isimlerden Semih Arslan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Harun Akçılgın Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı'na, Muhammed Tayyib Aydın ise Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Hakim adaylarından Furkan Katırcı Balyaesir Hakimliği'ne, Gülzar Akgündüz Hatay Hakimliği'ne ve Abdullah Özkur da Gülnar Hakimliği'ne görevlendirildi.

Kararla birlikte yeni hakim ve savcı adaylarının mesleki görevlerine Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde başlamasının önü açılmış oldu.







