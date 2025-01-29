Adalet Bakanı Tunç'tan Halk TV açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, gizlice aldığı ses kaydıyla bilirkişinin adını ifşa eden ve gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, program sunucusu Seda Selek ve Barış Pehlivan'la ilgili de açıklamada bulundu:

"Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur."