Adalet Bakanı Tunç'tan Halk TV açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan üç gazeteci hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur" dedi.
Bakan Tunç, "Özel'in yaptığı açıklamaları esefle karşılıyoruz. Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Biz ucu kime dokunursa dokunsun diyoruz, onlar da bize dokunmasın diyorlar." ifadelerini kullandı.
'Gazetecilik nedeniyle kimse gözaltına alınmaz'
'Acıyı yaşatanlar cezasını çekecek'
Bakan Tunç, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili de, "Ailelerin acısı çok taze, dayanılır gibi değil. Bu acıyı kim yaşatıyorsa herkes cezasını çekecek. Yargı şeffaf bir şekilde işleyecek. Hangi fiillerde tüm şeffaflığı ile kamuoyuna ile paylaşılacak." dedi.