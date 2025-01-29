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Adalet Bakanı Tunç'tan Halk TV açıklaması: 'Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz'

Adalet Bakanı Tunç'tan Halk TV açıklaması: 'Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz'

12:1129/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Halk TV ile ilgili ilk açıklama geldi.
Halk TV ile ilgili ilk açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan üç gazeteci hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur." dedi.

Bakan Tunç, "Özel'in yaptığı açıklamaları esefle karşılıyoruz. Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Biz ucu kime dokunursa dokunsun diyoruz, onlar da bize dokunmasın diyorlar." ifadelerini kullandı.

'Gazetecilik nedeniyle kimse gözaltına alınmaz'

Adalet Bakanı Tunç, gizlice aldığı ses kaydıyla bilirkişinin adını ifşa eden ve gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, program sunucusu Seda Selek ve Barış Pehlivan'la ilgili de açıklamada bulundu:
"Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur."

'Acıyı yaşatanlar cezasını çekecek'

Bakan Tunç, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili de, "Ailelerin acısı çok taze, dayanılır gibi değil. Bu acıyı kim yaşatıyorsa herkes cezasını çekecek. Yargı şeffaf bir şekilde işleyecek. Hangi fiillerde tüm şeffaflığı ile kamuoyuna ile paylaşılacak." dedi.


#Halk TV
#Barış Pehlivan
#Serhan Asker
#Seda Selek
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç

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