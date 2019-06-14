Gündem Adam tam bir yalan rüzgarı
İSTANBUL

Adam tam bir yalan rüzgarı

Ekrem İmamoğlu’nun ‘it’ dediği Ordu Valisi Seddar Yavuz, yalan ve iftiralarla CHP’nin hedefinde. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Engelliler Haftası’ndeki bir toplantıda Yavuz’un İmamoğlu’nu destekleyenlere “İmamoğlugiller” ve “s….” dediğini iddia etti. İmamoğlu da aynı yalanın peşine düştü. Toplantıya katılan 6 derneğin temsilcisi CHP’nin iddialarını bizzat yalanladı.

Şahin Şen Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı
CHP'nin İstanbul adayı

CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’nun “it” diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi Yavuz’a iftira attı. CHP’li Mustafa Adıgüzel, Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan toplantıda Yavuz’un İmamoğlu’na hakaret ettiğini iddia etti. İmamoğlu da aynı yalanı sürdürdü.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun “it” diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz’a atılan iftiraların ardı arkası kesilmiyor.

Ortaya attıkları her iddiası çürütülen CHP, bu defa da Yavuz’un İmamoğlu’na küfür ettiğini öne sürdü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 10 Mayıs’ta Engelliler Haftası dolayısı ile kurum amirleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantıda Yavuz’un, İmamoğlu’nu destekleyen kesime “İmamoğlugiller” ve “s….” dediğini iddia etti.

YALANI SÜRDÜRDÜ

Adıgüzel’in yalanını devam ettiren İmamoğlu, katıldığı bir programın ardından “Ordu Valisini çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bir ay önce Vali Bey, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam” iddiasında bulundu. Toplantıya katılan 6 derneğin temsilcisine ulaşan Yeni Şafak, CHP’nin iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkardı.

ÖYLE BİR ŞEY OLMADI

Valilikte rutin olarak düzenlenen ve 10 Mayıs Engelliler haftasına denk gelen toplantıya katılan engelli derneklerinin temsilcileri, Mustafa Adıgüzel’in iddia ettiği gibi bir konuşmanın asla yaşanmadığını söyledi.

Konuya ilişkin ulaştığımız temsilciler, “Vali bey bizi kapıda karşıladı. Tamamıyla o günün anlam ve önemine ilişkin, denetimlerin sıklaşması, bakım merkezlerinin iyileştirilmesi gibi konular konuşuldu. Sayın valinin ağzından iddia edildiği gibi CHP’ye yönelik küfür, hakaret çıkmadı. Toplantıda zaten siyaset konuşulmadı. 15 kişiydik. Aramızda bayanlar da vardı. Sayın Adıgüzel’e yanlış bilgi verilmiş” diyerek CHP’nin iftirasını gün yüzüne çıkardı.

REKLAM

CHP’DEN ADAY OLMUŞ

Vali Seddar Yavuz’a atılan son iftiranın arkasından Türkiye Engelliler Konfederasyonu Ordu İl Meclis Başkanı Ümit İşbakan çıktı. İşbakan’ın Vali ile toplantıya katılacak olan ve önceden belirlenen heyetin içinde olmadığı fakat heyetle birlikte toplantıya katıldığı öğrenildi.

İşbakan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Altınordu meclis üyesi aday adayı olduğu da tespit edildi. İşbakan’ın sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’le fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de, Vali Yavuz’a iftira atmıştı.

Her yarım saatte bir yalan
GÜNDEM
Her yarım saatte bir yalan
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.