Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
3. SAYFA

Adana haberleri:

Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

Adana'da yaşanan olay görenleri şaşırttı. Annesiyle tartışmaya giren bir şahıs evine ait eşyaları ateşe verdi. Şahıs eşyaları yaktıktan sonra çatıya atlayarak kaçtı. Arama başlatan polis ekibi şahsı yakaladı. Evindeki eşyaları yanan anne ise gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 480 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa H., annesi Zılga H. ile tartışınca evinde bulunan eşyaları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şahıs polis ekiplerince yakalandı.

“Polisler kapıyı açamasın diye evin kapısına eşya istifleyip çatılardan kaçtı”

Polislerin geldiğini fark eden Mustafa H., evin kapısının önüne eşyaları istifleyerek kapının açılmasını engelledi. Daha sonra oturduğun evin çatısına çıkarak diğer evlerin çatılarına atlayıp kaçtı.

Kayınpeder gelininin evini yaktı: Uzaklaştırma cezası almıştı
GÜNDEM
Kayınpeder gelininin evini yaktı: Uzaklaştırma cezası almıştı

Ev yandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını levye yardımı ile açarak yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren Mustafa H. ise evin yakınlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Oturdukları evde eşyaları yanan anne Zılga H., gözyaşlarına boğuldu.

Anne göz yaşlarına boğuldu.

Şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Abone Ol Google News
Avrupanın en uzunu olacak

Avrupa'nın en uzunu olacak

​Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamam.
Türkiyenin gizli gücü

Türkiye'nin gizli gücü

​21 gün boyunca deniz altında kalabiliyorlar.
Kobani olayları operasyonu

​82 gözaltı kararı, aralarında HDP'li isimler de var.

​Bakan Soylu da 'tayin istiyorlar' diyerek eleştirmişti.

​Yunanistan 'sınırları belirsiz' bir politika izlemekte ısrarcı.
Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.
45 dakikaya düşecek

45 dakikaya düşecek

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli.
Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

Yangın haberini alır almaz AVM'ye koştular.
Çok sayıda<br>akademisyen gözaltında

Çok sayıda
akademisyen gözaltında

​FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon.
Karabağ'a<br>terör trafiği

Karabağ'a
terör trafiği

​Ermenistan ve PKK, işbirliğini Azerbaycan'a taşıdı.
Yüzde 100 teknoloji

Yüzde 100 teknoloji

​Teknofest coşkusu Gaziantep'i kuşattı.
Diyaloğa bir<br>şans verdik

Diyaloğa bir
şans verdik

​Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'ın bir parçası.
ABD seçimleri<br>mahkemede bitecek

ABD seçimleri
mahkemede bitecek

​Ülke genelinde büyük bir kutuplaşma hakim.

Türkiye'ye<br>ilaç şantajı

Türkiye'ye
ilaç şantajı

​ABD Büyükelçisi Satterfield tehdit etti.
Doğu Akdeniz’de taviz yok

Doğu Akdeniz’de taviz yok

​Uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.