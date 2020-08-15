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ANKARA

Adana haberleri: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi. Ayrıca örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana’da yakalandığını duyurdu.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisinde şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyonda iki kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durdurulurken, aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine uzman ekip çağırıldı. Arama sonucunda çantada, 20 kg patlayıcı madde (TNT) bulundu.

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  • Araç şöförünün sorgulamasında, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlattı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile toplam 37 kg patlayıcı (TNT) ele geçirildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ayrıca, örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.

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