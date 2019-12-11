Adana haberleri: Yoksulun kefenini bile çaldılar! Yoksulun kefenini bile çaldılar: 50 bin liraya yakın zararımız var Adana’da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan aş evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri bile çaldı. Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, "50 bin liraya yakın zararımız var" dedi.

Haber Merkezi 11 Aralık 2019, 10:38 Son Güncelleme: 11 Aralık 2019, 10:45 İHA