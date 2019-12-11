Gündem Yoksulun kefenini bile çaldılar 50 bin liraya yakın zararımız var
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Adana haberleri: Yoksulun kefenini bile çaldılar!

Yoksulun kefenini bile çaldılar: 50 bin liraya yakın zararımız var

Adana’da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan aş evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri bile çaldı. Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, "50 bin liraya yakın zararımız var" dedi.

Haber Merkezi İHA
Gelen hırsızlar buldukları eşyaları çaldılar.
Gelen hırsızlar buldukları eşyaları çaldılar.

Adana’da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan aş evine iki kez giren hırsızlar, dernekte bulunan eşyaları çaldı.

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Dernek, dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyor.

Yetim çocuklar için hazırlanan paketlerde çalındı

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Burada toplu yemek işleri yapıyoruz. Dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iş yerimize geldiğimizde hırsız girdiğini fark ettik. Yemek kazanlarının, tüpün ve benzeri şeylerin çalındığını anladık. Hemen emniyete bildirdik ve memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar.
  • Hırsız dernekte bulduğu her şeyi çaldı.
  • Kamera kayıtları alınmasın diye elektriği kesmişler. Biz güvenlik tedbirlerimizi daha da arttırdık ama birkaç gün sonra yine kapıları kırarak girmişler. Bu sefer içerideki kayıt cihazını da almışlar. Okul döneminde yetim çocuklara kırtasiye yardımı da yapıyoruz. Hazırladığımız çantalar ve kırtasiye setlerini çalmışlar. Aynı zamanda içeriden farklı eşyalar ile muhtaç ailelere yemek götürdüğümüz sefer taslarının da alındığını gördük."

Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı yapılıyor.

Aş evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak gibi eşyaları çaldı.

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Kefeni de çaldılar

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç sahibi vefat etmişti ve kefen bulmakta zorlanmıştık bizde iş yerine iki tane kefen aldık ama fakirin kefenini bile çalmışlar. Hırsızlık yapıldığından beri biz, yoksullara ve yetimlere yemek yapamıyoruz. Anlaştığımız bir fırın var oradan lahmacun yaptırıp muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Kefenin çalınmasına çok şaşırdık, acaba bunu havlu mu sandılar diye düşündük. İçerisinde zemzemi, havlusu, kefeni ve sabunu olan 3 takım vardı birini kullanmıştık diğer ikisini ayırmıştık acil lazım olur diye ama maalesef çalındı 50 bin liraya yakın zararımız var."

Yoksullara ve dışarıda bulunan kişilere yemek dağıtımı yapılıyor.

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