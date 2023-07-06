Adana'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü: İki ölü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İSKİ'ye ait isale hattı bilinmeyen nedenle patladı. Borulardan çıkan tazyikli su, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile büyük zarar verdi. Otomobili büyük hasar alan vatandaş, "Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Eyüpsultan Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar verdi" diye konuştu. Tazyikli su metrelerce yükseğe ulaşırken cadde göle döndü. Olay nedeniyle mahallede su kesintisi yaşandı.