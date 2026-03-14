Adana'da ambulans devrildi: Üç sağlık personeli yaralandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde lastiği patladıktan sonra bariyere çarpıp devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda lastiği patlayan ambulans, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ekipler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.