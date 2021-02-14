Adana'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir içinde uyuşturucu satışını önlemek için bir çok yerde uygulama başlattı.
Cips ve meyve suyu paketinden esrar çıktı
Yapılan uygulama sırasında polis içinde iki kişinin bulunduğu bir taksiden şüphelenip durdurdu. Polis takside yaptığı aramada uyuşturucuya rastlamadı.
Ancak polis otomobilde bulunan cips ve meyve sularını kaldırdığında kutuların içinde cips ve meyve suyu olmadığından şüphelendi.
Polis paketleri açtığında cips paketi içinden 141 gram, meyve suyu paketinin içinden ise 214 gram esrar ele geçirdi.
Zanlılar adliyeye sevk edildi
Polis, U.Ö. (21) ve F.B. (22) isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar paketlerin içinde esrar olduğunu bilmediklerini söyledi. Polis paketler üzerinde parmak izi çalışması da yaptı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.