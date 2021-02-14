Gündem Adanada cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı
ADANA

Adana'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada cips ve meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş 355 gram esrar bulundu.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucunun gizlendiği cips ve meyve suyu paketleri.
Uyuşturucunun gizlendiği cips ve meyve suyu paketleri.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir içinde uyuşturucu satışını önlemek için bir çok yerde uygulama başlattı.

Cips ve meyve suyu paketinden esrar çıktı

Yapılan uygulama sırasında polis içinde iki kişinin bulunduğu bir taksiden şüphelenip durdurdu. Polis takside yaptığı aramada uyuşturucuya rastlamadı.

Ancak polis otomobilde bulunan cips ve meyve sularını kaldırdığında kutuların içinde cips ve meyve suyu olmadığından şüphelendi.

İHA

Polis paketleri açtığında cips paketi içinden 141 gram, meyve suyu paketinin içinden ise 214 gram esrar ele geçirdi.

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Zanlılar adliyeye sevk edildi

Polis, U.Ö. (21) ve F.B. (22) isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar paketlerin içinde esrar olduğunu bilmediklerini söyledi. Polis paketler üzerinde parmak izi çalışması da yaptı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Normalden 34 kat büyük: Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
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İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde Tolga Ceyhanlı'ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, portakal topladığı sırada bir ağacın üzerinde normalden 3- 4 kat büyük bir portakal gördü.
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Washington cinsi dev portakalı gören işçiler hayretler içerisinde kaldı. Dalından koparılarak tartılan dev portakal, 1 kilo 260 gram geldi.
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Bahçe sahibi Ceyhanlı, portakalı evine götürüp, ailesiyle yiyeceğini söyledi.
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Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçi olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük ve ağır bir portakal bulduğunu belirterek, Hasat döneminde zaman zaman böyle garip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte bu 1 kilo 260 gram ağırlığındaki portakal oldu...
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2020 yılı sadece insanlık için değil, doğa adına da birtakım zorluklarla geçti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında meydana gelen aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekler döküldü. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında rekolte düşüşü de yaşandı. Bu portakalın da zamanından önce çiçek açması sonucu oluştuğunu düşünüyorum diye konuştu.
Normalden 34 kat büyük: Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerinin dalından kopardığı 1 kilo 260 gram portakal, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçilik hayatında ilk defa bu kadar büyük ve ağır bir portakalın yetiştiğini söyledi.

Aracın önünde dikkat çeken yazılar: Kaptan ve taşıyıcı

Zanlılardan taksi sürücüsü F.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakılırken, U.Ö. tutuklandı.

Taksinin ön tarafında "kaptan ve taşıyıcı" yazması arka tarafında ise "gülümse çekiyoruz dediler, gülümsedim çekemedi" yazması dikkat çekti.

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