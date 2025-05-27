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Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

10:4627/05/2025, Salı
AA
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Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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