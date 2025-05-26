Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: O trafik magandası yakalandı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:









Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır.









GEREĞİ YAPILDI



Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır.



Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu… pic.twitter.com/ZUzB8lmCJn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2025





GEREĞİ YAPILDI





Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir.





Şahsa’ “huzuru bozacak şekilde araç kullanma”ve “kırmızı ışık ihlali” nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında “tehdit” suçu kapsamında adli süreç başlatılmıştır.





Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir.





NE OLMUŞTU?





Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafikte ilerleyen 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförünün üzerine yürüdü. Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, bıçaklı saldırganı durdurmak için yangın tüpünün tetiğine bastı.

Üstüne gelen kimyasal madde ile ne olduğunu şaşıran otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Öte yandan yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.











