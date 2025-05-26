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Tunceli'de ayı dehşeti: Bir kişi yaralandı, 31 küçükbaş hayvan telef oldu

Tunceli'de ayı dehşeti: Bir kişi yaralandı, 31 küçükbaş hayvan telef oldu

13:2626/05/2025, Pazartesi
IHA
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için araziye çıkan Binali Çetinkaya, aniden karşılaştığı ayının saldırısına uğradı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için araziye çıkan Binali Çetinkaya, aniden karşılaştığı ayının saldırısına uğradı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan ayı dehşetinde bir kişi yaralanırken 31 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için araziye çıkan Binali Çetinkaya, aniden karşılaştığı ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kolundan ve omzundan yaralanan Çetinkaya, büyük bir tehlike atlattı. Yaşanan kargaşa sırasında, abisine ait olan 31 keçi ormanlık alana doğru kaçtı. Kaybolan hayvanlar için başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri de dronlarla destek verdi. 3 gün süren yoğun arama sonucunda, keçilerin Pülümür'e bağlı Hıver köyü yakınlarında ayılar tarafından telef edildiği belirlendi.


Yaşadığı olayın ardından konuşan Binali Çetinkaya, hem kendi hem de abisinin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililerden destek istedi. Çetinkaya, "Canımızı zor kurtardık, hayvanlarımız telef oldu. Bu durumda bize sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.



#Tunceli
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#Atatürk Mahallesi
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