Tunceli'nin Pülümür ilçesinde geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için araziye çıkan Binali Çetinkaya, aniden karşılaştığı ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kolundan ve omzundan yaralanan Çetinkaya, büyük bir tehlike atlattı. Yaşanan kargaşa sırasında, abisine ait olan 31 keçi ormanlık alana doğru kaçtı. Kaybolan hayvanlar için başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri de dronlarla destek verdi. 3 gün süren yoğun arama sonucunda, keçilerin Pülümür'e bağlı Hıver köyü yakınlarında ayılar tarafından telef edildiği belirlendi.