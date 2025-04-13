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Adana'da silahlı kavga: Kurşunların hedefi oldu

Adana'da silahlı kavga: Kurşunların hedefi oldu

23:5013/04/2025, Pazar
AA
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Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan vatandaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde A.N. ile M.S.E. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tüfekle ateş açan A.N, M.S.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.S.E. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

M.S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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