Aday gibi konuştu: Ben Kemal geliyorum

6’lı Masa’nın adayına ilişkin soru işaretleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine adaylığını işaret eden açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, TBMM Grubu’nda, bu sefer de Sayıştay ve denetçilerini tehdit ederek “İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım sizi” dedi. Kılıçdaroğlu, “Benim helalleşeceğim, haksızlık yapılanlardır. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum” diye konuştu.