Aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti

Malatya'nın Arguvan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP'den istifa etti.
Kızıldaş, CHP İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
CHP'ye gönül verdiğini, partisinin yüzyıllık mirasının bir parçası olmaktan her zaman onur duyduğunu aktaran Kızıldaş, ilçenin yıllarca ihmal edilmiş temel şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, geri kalmışlığının sonlandırılması yolunda hayati düzeyde önem taşıyan projeler hayata geçirdiklerini söyledi.
Arguvan halkının seçilmiş temsilcileri olan belediye meclisi üyeleri başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve ilçenin tüm toplumsal dinamikleriyle diyalog halinde olduğunu belirten Kızıldaş, şunları kaydetti:
Kızıldaş, konuşmasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da eleştirdi.