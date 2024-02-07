Aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti

"Partimizin üst düzey yöneticileri Arguvan'ı her ziyaret ettiklerinde Arguvan'daki şehircilik ve belediyecilik hizmetlerini Türkiye'ye örnek göstermelerine ve Arguvan modeli belediyeciliği yüceltmelerine karşın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday gösterilmedim. Arguvan halkının iradesi, düşüncesi hiçe sayıldı. Arguvanlı hemşehrilerimin geniş yelpazede yer alan temsilcileri, köy ve mahalle derneklerimizin değerli yöneticileri ve Arguvan sevdalısı değerli isimlerimizle yaptığımız görüşmelerimizden aldığımız ortak kararımızla uzun yıllar hizmet vermekten gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimi sizlerin bilgisine sunuyorum. Ama siz değerli hemşehrilerim devam diyorsanız başka bir partiden aday olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim."