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‘Adayım’ dedi kaset şantajı geldi

CHP’de iktidar kavgası ve buna bağlı olarak “kaset şantajları” bitmiyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanlarıyla toplantısında İmamoğlu ile tartışan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, “İBB Başkanlığı'na adayım” dediği iddia edildi. Kerimoğlu’nun bu çıkışından sonra iki kadınla bir masada otururken çekilen resminin sosyal medyada servis edilmesi dikkat çekti.

04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

Kasetlerle partinin dizayn edildiği CHP’de, son kurban Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı İBB başkanlığını açıkladığı öne sürülen Kerimoğlu, bu gelişmeden saatler sonra kasetle tehdit edildi.

KILIÇDAROĞLU İLE TARTIŞTI

Kılıçdaroğlu başkanlığından önceki gün yapılan “Belediye Başkanları Toplantısı” gündemden düşmüyor. Krizlerin patlak verdiği toplantıda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu sürpriz bir şekilde adaylığını ilan etti. Kerimoğlu, toplantıda Kılıçdaroğlu’na dönüp “İstanbul’da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı’na adayım” resti çekti.

FOTOĞRAFLARI SERVİS EDİLDİ

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra CHP’de adeta “Kaset üssü” olarak çalışan ekip devreye girdi. İmamoğlu’nun Zoom toplantısını da deşifre eden genel merkez, Bülent Kerimoğlu’nun iki kadınla bir masada otururken çekilen bir resmini servis etti.

CHP’de ‘değişim’ sloganıyla başlayan tartışma, Kılıçdaroğlu’na darbe planları yapan Zoom cuntasının deşifre olmasıyla kaosa dönüşmüştü. Zoom kasetini Genel Merkez’in sızdırdığı iddia edilirken, İmamoğlu casus avına çıkmıştı. Partide benzer nitelikte çok sayıda kaset olduğu konuşulurken, Kerimoğlu’nun “Yedinci Ok”un hedefinde olması dikkat çekti. Zoom toplantının yayınlanmasıyla muhaliflerine gözdağı veren CHP, Kerimoğlu’na karşı harekete geçti. Sırada İmamoğlu ile hareket edenler ve Kerimoğlu’na destek verenler var. Bu isimlerin kasetlerle partiden uzaklaştırılması hedefliyor.




#CHP
#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu
#Bülent Kerimoğlu
28 dakika önce
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