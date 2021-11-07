Gündem Adayım dersem ittifak dağılır
ANKARA

‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanlığı adaylık bilmecesi çözülemiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylığına, “Önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar” diyerek karşı olduğunu tekrarladı. Kılıçdaroğlu, “aday olacak mısınız” sorusuna da “Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var, oturup konuşacağız” cevabını verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Adayım’ dersem ittifak dağılır
Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nda adaylık sarmalı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulislerde ismi dolanan İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının önünü kesti. Ama adaylık için de bir isim vermedi.

  • Kılıçdaroğlu, KARAR TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilip gösterilmeyeceğinin sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye’nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum” cevabını verdi.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
GÜNDEM
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi

İSİM AÇIKLAMADI

Cumhurbaşkanı adayını açıklamanın daha erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı rakip aday olup olmayacağı konusundaki soruya ise, “Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı’nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var oturup konuşacağız” cevabını verdi.

SİYASİ CİNAYET İDDİASINI YİNELEDİ

  • Kılıçdaroğlu, ‘siyasi cinayetler kaygım var’ iddiasını da yineledi. “Sadece bana değil ülkeyi yönetmeye talip olan liderlere de zaman zaman devletin bazı birimlerinden örtülü bilgiler gelir” diyen Kılıçdaroğlu, bu duyumun sıradan bir duyum olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla biz bu hassas konuların önünü kesmek isteriz. Bunlardan birisi de suikastler. Toplumu daha gergin bir ortama itmek, bir anlamda seçimden toplumu uzaklaştırmak, kutuplaştırmak. Tabii bu bilgi aynı zamanda devleti yönetenlere de büyük bir olasılıkla gelir. Daha fazla gelmesi lazım onlara ve devleti yöneten kişilerin bu konulardan bu tür eylemlere başvuracakları cesaret verecek söylemlerden uzak durmaları lazım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum
Masalsı İstanbul

Masalsı İstanbul

Yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Irkçılığa karşı pedal

Irkçılığa karşı pedal

​Almanya'dan İstanbul'a bisikletiyle geldi.
Büyük müjde için gaza bastık

Büyük müjde için gaza bastık

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.

Avrupa'da gaz sancısı

Avrupa'da gaz sancısı

​Ortadoğu'yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor.
‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

​Yine isim vermedi, İmamoğlu ve Yavaş'ın da önünü kesti.

İki aylık Süheyl ortada yok

İki aylık Süheyl ortada yok

​ABD askeri Afgan bebeği kaybetti.
Millet size bu devleti teslim etmez

Millet size bu devleti teslim etmez

Batman'da vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

'Sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız.'
'50 milyon euro'

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
'Hakemliği bırakıyor'

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

​Trabzonspor son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Derbide kırmızı çıktı

Derbide kırmızı çıktı

Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kart gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.