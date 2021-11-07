​‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

Millet İttifakı’nda adaylık sarmalı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulislerde ismi dolanan İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının önünü kesti. Ama adaylık için de bir isim vermedi.

Kılıçdaroğlu, KARAR TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilip gösterilmeyeceğinin sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye’nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum” cevabını verdi.

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İSİM AÇIKLAMADI

Cumhurbaşkanı adayını açıklamanın daha erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı rakip aday olup olmayacağı konusundaki soruya ise, “Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı’nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var oturup konuşacağız” cevabını verdi.

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SİYASİ CİNAYET İDDİASINI YİNELEDİ

Kılıçdaroğlu, ‘siyasi cinayetler kaygım var’ iddiasını da yineledi. “Sadece bana değil ülkeyi yönetmeye talip olan liderlere de zaman zaman devletin bazı birimlerinden örtülü bilgiler gelir” diyen Kılıçdaroğlu, bu duyumun sıradan bir duyum olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla biz bu hassas konuların önünü kesmek isteriz. Bunlardan birisi de suikastler. Toplumu daha gergin bir ortama itmek, bir anlamda seçimden toplumu uzaklaştırmak, kutuplaştırmak. Tabii bu bilgi aynı zamanda devleti yönetenlere de büyük bir olasılıkla gelir. Daha fazla gelmesi lazım onlara ve devleti yöneten kişilerin bu konulardan bu tür eylemlere başvuracakları cesaret verecek söylemlerden uzak durmaları lazım” ifadelerini kullandı.