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DİYARBAKIR

Adım adım PKK’dan kaçış

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerden Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer Ceylan, YPG/PKK’nın elinden kaçtığını anlattı: “155’i arayıp teslim olmak istediğimi söyledim. Bana telefon numarası verildi. Kobani’den ‘araca yakıt alacağız’ diyerek kaçtık. Telefon numarasını arayarak sınır kapısında buluştuk.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır’da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan’a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görüştükleri evlatlarını geçtiğimiz günlerde bağrına bastı.
Diyarbakır’da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan’a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görüştükleri evlatlarını geçtiğimiz günlerde bağrına bastı.

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan’ın önceki gün güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, ifadesinde terör örgütü YPG/PKK’nın elinden nasıl kaçtığını anlattı. Ceylan, ifadesinde kaçırıldığında ilk olarak terör örgütünün işgali altındaki Kobani’ye (Aynel Arab) götürüldüğünü anlattı. Bir müddet Kobani’de kaldıktan sonra Münbiç’e gönderildiğini belirten Ceylan, terör örgütü üyelerinin kendilerine aylarca ideolojik eğitimler verdiğini söyledi.

BAŞKA KAMPA GÖNDERİLDİM

Yaklaşık bir yıl önce Tel Abyad’a ve ardından “Suluk” diye tabir edilen bölgeye gönderildiklerini anlatan Ceylan, “Bu bölgeye görevlendirilmek istemiyordum ancak beni zorla buraya görevlendirdiler. Ben zaten Tel Abyad’a gelmeden önce örgütün bize yapmış olduğu baskılardan çok sıkılmıştım, örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı. Burada bulunduğum sürede sorun çıkarmaya başladım, bu sebeple beni 20-25 günlük sürelerle farklı kamplara gönderdiler” diye konuştu.

BERABER KAÇMA PLANI YAPTIK

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Kobani’ye gönderildiğini dile getiren Ceylan, “Örgüt, harekatın başlaması ile hendek ve tünel kazmak dahil birçok tedbir almaya başladı. Burada bir şahıs ile örgütten kaçmayı düşündük ancak o gün için bir yol bulamadığımızdan gerçekleştiremedik. Yaklaşık 20 gün sonra bu şahsı başka bir bölgeye görevlendirdiler. Daha sonra, beraber teslim olduğum şahıs ile Kobani’de tanıştık. Kendisi bana örgütten kaçmak istediğini söyledi, bunun üzerine kaçma planı yaptık” ifadelerini kullandı.

ÖNCE 155’İ ARADIM

Örgütten kaçış planını anlatan Ceylan, terör örgütünün lojistik işlerinde çalıştırıldığını, örgüt üyeleri tarafından kendisine araç tahsis edildiğini söyledi. Aracın anahtarının sürekli kendisinde olduğunu belirten Ceylan, ifadesinde şunları belirtti: “Biz kaçmaya karar verdiğimizde kendimize ait telefon olmadığından bir köylüden telefonunu kullanmak için aldık ve 155’i aradık. Telefonda ben konuştum. 155 ile konuştuğumuzda Kobani bölgesinde olduğumuzu, teslim olmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana ne zaman ve nereye gelebileceğimizi sordu. Biz de ‘Fırsat bulduğumuzda sizi arayalım’ dedik. Bu konuşmada karşı şahıs bana bir telefon numarası verdi ve bu numarayı aramamızı söyledi. Kaçmaya karar verdiğimiz 9 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde beraber teslim olduğum şahısla yukarıda bahsetmiş olduğum araçla Kobani’den ayrıldık. Kobani’den ayrılırken komutanımıza (örgütün sözde sorumlusu) araca yakıt alacağımızı söyledik.”

SINIR KAPISINDA BİZİ KARŞILADI

“Yolda bize verilen telefon numarasını aradık, karşı şahıs bize sınıra geleceğini ve bizi teslim alacağını söyledi. Biz de bunun üzerine araçla Türkiye sınırlarına doğru geldik. Aracı sınıra yakın bir köyde bıraktıktan sonra sınıra doğru yürüyerek geldik. Sınıra gelirken karşı şahısla telefon irtibatımız hiç kesilmedi. Bizi sınır kapısında karşıladı. Sınır kapısını açarak bizi içeriye aldılar, sınırda telefonda konuştuğumuz kişi bizi görevlilere teslim etti.”

5 BİN 300 AİLEYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

  • Öte yandan güvenlik güçleri, uzun süredir ailelerle görüşerek çocuklarını dağdan kurtarmaya çalışıyor. 2016 yılında başlayan uygulama çerçevesinde güvenlik güçleri şu an 5 bin 300 aileyle görüşmeler yapıyor. Bu çalışmayla dağdan indirilenlerin sayısı ise 600’ü geçti.

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
OYNAT 00:47
HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu, 4 yıldır göremediği, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı.
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