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Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor

6 Şubat depreminin büyük hasara yol açtığı Adıyaman'da depremzedelere teslim edilmek üzere inşa edilen konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İndere bölgesindeki inşaat alanında incelemede bulunan Vali Osman Varol, "Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşması ve hak ettikleri konforlu yaşama refaha bir an önce kavuşturmak. Bunun için de burada 3 firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

12:32 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Adıyaman/İndere

Adıyaman/İndere

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman'da depremzedelere teslim edilmek üzere inşa edilen kalıcı konutların son durumu görüntülendi. Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesindeki inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Tüm gayemiz vatandaşlarımızı bir an önce refaha kavuşturmak"

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 826 blokta 16 bin 433 konutun inşasının sürdüğünü aktardı. Varol, şöyle konuştu:

"İndere bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz kalıcı konutlar tüm hızı, etkinliği ve verimliliğiyle devam ediyor. 826 bloğumuzun önemli bir bölümünün temel çalışmaları başladı. Çevremizde de gördüğünüz gibi burası çok kayalık bir bölge dolayısıyla sadece kırmayla temel açmak mümkün olmuyor. Onun için zaman zaman arkadaşlarımız patlatma yöntemini de deniyorlar daha seri çalışmak için.
Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşması ve hak ettikleri konforlu yaşama refaha bir an önce kavuşturmak. Bunun için de burada 3 firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor."


#Adıyaman
#Osman Varol
#Kahramanmaraş
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