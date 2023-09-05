Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor

Adıyaman/İndere
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Adıyaman'da depremzedelere teslim edilmek üzere inşa edilen kalıcı konutların son durumu görüntülendi. Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesindeki inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
"Tüm gayemiz vatandaşlarımızı bir an önce refaha kavuşturmak"
Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 826 blokta 16 bin 433 konutun inşasının sürdüğünü aktardı. Varol, şöyle konuştu: