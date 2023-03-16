Adıyaman'da selde kaybolan eşi ve çocuğundan iyi haber bekliyor

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kaybolduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde dün sağanak sonrası meydana gelen selde eşi ve 1,5 yaşındaki kızı kaybolan Bedir Tekdal anlatılamayacak bir acı yaşadığını söyledi.
Sağanak sonrası dün ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip çalışma yürütüyor.
İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kaybolduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Eşi ve kızından iyi haber bekleyen Bedir Tekdal ise arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla takip ediyor.
Tekdal, depremde hasar görmesi nedeniyle Adıyaman'daki evlerini boşalttıklarını anlattı.
Evdeki eşyalara dahi dokunmadan kayınvalidesinin yaşadığı ilçeye geldiklerini vurgulayan Tekdal, kendisinin depremzedelere yönelik çalışma yapmak üzere kent merkezine döndüğünü, hemşire olan eşinin ise çocuğunun yanında kaldığını dile getirdi.
Dün sabah acı haberi alarak ilçeye geldiğini ifade eden Tekdal şöyle konuştu:
Eşinin 2 aylık hamile olduğunu aktaran Tekdal, "Kızım 2 yaşına girince aşıya gidecektik. 2 aylık bir çocuğumuzu, 2 yaşındaki çocuğumuzu birlikte götürürüz dedik ama ikisini de götüremedik." diye konuştu.
Tut ilçesinde dün yaşanan selde konteynerin sele kapılması sonrası Selma ve Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşılmış, kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.