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Adıyaman'da selde kaybolan eşi ve çocuğundan iyi haber bekliyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası dün ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

14:29 . 16/03/2023 Perşembe
AA
İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kaybolduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kaybolduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde dün sağanak sonrası meydana gelen selde eşi ve 1,5 yaşındaki kızı kaybolan Bedir Tekdal anlatılamayacak bir acı yaşadığını söyledi.

Sağanak sonrası dün ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kaybolduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Eşi ve kızından iyi haber bekleyen Bedir Tekdal ise arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla takip ediyor.

Tekdal, depremde hasar görmesi nedeniyle Adıyaman'daki evlerini boşalttıklarını anlattı.

Evdeki eşyalara dahi dokunmadan kayınvalidesinin yaşadığı ilçeye geldiklerini vurgulayan Tekdal, kendisinin depremzedelere yönelik çalışma yapmak üzere kent merkezine döndüğünü, hemşire olan eşinin ise çocuğunun yanında kaldığını dile getirdi.

Dün sabah acı haberi alarak ilçeye geldiğini ifade eden Tekdal şöyle konuştu:

"Anlatılamayacak bir acı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim, bu süreçte bizi yalnız bırakmadı. Devletin tüm idarecilerine, yöneticilerine teşekkür ederim. Bizim şüphelendiğimiz her noktada bakıyorum ki askeriye benden daha canla başla çalışıyor. İnşallah tez elden benim yavrucağızım olan Zeynep'imi, 1,5 yaşında... Onu bulun getirin bana, ben başka bir şey istemiyorum.
Depremzedeyim, yaşadığımız ev orta hasarlıydı, yıkılma durumu olabilirdi. Biz de eşyaları dahi çıkarmadık. Sonra buraya geldik, kayınvalidemlerle konteynerde kaldılar. Ondan sonra zaten dün yaşanan o hazin olay.... Depremden kaçarken sele tutulduk. Keşke deprem olsaydı, enkaz yığını da olsa başucunda beklerdik. Şimdi garibim polislerime bir bak, nereye gideceklerini şaşırdılar. Benim üzüldüğüm nokta bu. Allah'ım onlara zeval vermesin, askerimden, polisimden AKUT'umdan, AFAD'ımdan... İsmini bildiğim bilmediğim herkese çok teşekkür ederdim. Benim kızım böyle insanları yormazdı ama..."

Eşinin 2 aylık hamile olduğunu aktaran Tekdal, "Kızım 2 yaşına girince aşıya gidecektik. 2 aylık bir çocuğumuzu, 2 yaşındaki çocuğumuzu birlikte götürürüz dedik ama ikisini de götüremedik." diye konuştu.

Tut ilçesinde dün yaşanan selde konteynerin sele kapılması sonrası Selma ve Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşılmış, kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

#Adıyaman
#Tut
#Sel
#AFAD
2 saat önce
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Adıyaman'da selde kaybolan eşi ve çocuğundan iyi haber bekliyor
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