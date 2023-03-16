Adıyaman'da selde kaybolan eşi ve çocuğundan iyi haber bekliyor

"Anlatılamayacak bir acı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim, bu süreçte bizi yalnız bırakmadı. Devletin tüm idarecilerine, yöneticilerine teşekkür ederim. Bizim şüphelendiğimiz her noktada bakıyorum ki askeriye benden daha canla başla çalışıyor. İnşallah tez elden benim yavrucağızım olan Zeynep'imi, 1,5 yaşında... Onu bulun getirin bana, ben başka bir şey istemiyorum.