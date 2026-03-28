Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

00:0628/03/2026, Cumartesi
G: 27/03/2026, Cuma
DHA
Yapılan operasyonda ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, bir şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 500 gram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 adet av tüfeği ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.




#Adıyaman
#Uyuşturucu
#Operasyon
