Adıyaman'dan yaralı dört depremzede Ankara'ya getirildi

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşımaya hem de bölgedeki yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırmaya devam ediyor.