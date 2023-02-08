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Adıyaman'dan yaralı dört depremzede Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremde Adıyaman'da yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi Ankara'ya getirdi.

21:37 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşımaya hem de bölgedeki yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yaşanan depremde yaralanan 2'si çocuk, biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 4 yaralı Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara taşınarak tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


#Cumhurbaşkanlığı
#deprem
#Adıyaman
#Ankara
24 dakika önce
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Adıyaman'dan yaralı dört depremzede Ankara'ya getirildi
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