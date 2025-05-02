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Adnan Oktar hakkında beraat kararı: Mahkemede Ekrem İmamoğlu'nu savundu

Adnan Oktar hakkında beraat kararı: Mahkemede Ekrem İmamoğlu'nu savundu

14:442/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
IHA
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Adnan Oktar'a "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçundan beraat.
Adnan Oktar'a "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçundan beraat.

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan mahkum olan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından istinafın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada beraat kararı verildi. Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz." dedi.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


16 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden açılan davanın yeni duruşması, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.


Duruşmaya Adnan Oktar,16 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.


4 suçtan beraat etmişti


Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada Oktar; "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti.


2 suçun tefrik edilmesi talebi


Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edilmişti.


"İmamoğlu olayından daha samimiyetsiz"


Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak. Ekrem Bey'e yapılanlar, İngiliz derin devletin oyunu. Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir


"İsrail ve Filistin'in arasını bulurum"


Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor.


"Kadınların bana olan ilgisi kıskanıldı"


Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı." ifadelerini kullandı.


13 sanığa beraat kararı


İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.


Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.


Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.




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