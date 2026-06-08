Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı ortaya çıkmıştı: Bircan Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatılmıştı.

Hakkında yakalama emri bulunan Yıldırım'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrası adli kontrol kararı talebi ile sulh ceza mahkemesine sevk edildiği ve Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildiği öğrenildi.