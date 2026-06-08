Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı ortaya çıkmıştı: Bircan Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisakı bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi. Arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Yıldırım, sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildi.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatılmıştı.
Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında yakalama emri bulunan Yıldırım'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrası adli kontrol kararı talebi ile sulh ceza mahkemesine sevk edildiği ve Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildiği öğrenildi.
Bircan Yıldırım daha önce sosyal medyada dezenformatif içerikli paylaşımlarla dikkat çekmişti.