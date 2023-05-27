Adres emniyet seçmenler polis

Servet Mullaoğlu.
CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, “aynı adreste kayıtlı 300 seçmen” yalanını ortaya attı. Hatay Samandağ’a bağlı Çiğdede Mahallesi’ndeki bir adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini öne süren Mullaoğlu, “Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Seçmen bilgi kağıtlarını da paylaşan Mullaoğlu’nun iddiaları yalan çıktı.
İL DIŞINDAN GÖREVE GELDİLER
Mullaoğlu’nun bahsettiği adresin Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğu tespit edildi. Aynı adreste görülen söz konusu 300 seçmenin, depremden sonra görev için il dışından kente gelen polisler olduğu, paylaşılan seçmen bilgi kağıtlarındaki bilgilerin de o polis memurlarına ait olduğu öğrenildi. İl dışından deprem bölgesine gönderilen Emniyet personelinin, sadece Hatay’da değil, depremin vurduğu tüm illerde oy vermek için aynı adreste göründükleri belirtildi.