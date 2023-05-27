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Adres emniyet seçmenler polis

CHP, seçim güvenliğine gölge düşürmek için manipülasyona başvuruyor.

Burak Doğan
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Servet Mullaoğlu.

Servet Mullaoğlu.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, “aynı adreste kayıtlı 300 seçmen” yalanını ortaya attı. Hatay Samandağ’a bağlı Çiğdede Mahallesi’ndeki bir adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini öne süren Mullaoğlu, “Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Seçmen bilgi kağıtlarını da paylaşan Mullaoğlu’nun iddiaları yalan çıktı.

İL DIŞINDAN GÖREVE GELDİLER

Mullaoğlu’nun bahsettiği adresin Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğu tespit edildi. Aynı adreste görülen söz konusu 300 seçmenin, depremden sonra görev için il dışından kente gelen polisler olduğu, paylaşılan seçmen bilgi kağıtlarındaki bilgilerin de o polis memurlarına ait olduğu öğrenildi. İl dışından deprem bölgesine gönderilen Emniyet personelinin, sadece Hatay’da değil, depremin vurduğu tüm illerde oy vermek için aynı adreste göründükleri belirtildi.


İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun
İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'da 90 yaşındaki engelli depremzede için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden başka bir depremzededen CHP yönetimine ulaşması istendi. İBB'nin Hatay'da bulunan konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu doğrulayan İBB çalışanı, "Ya CHP yönetiminden ya buradan il başkanlığından ya milletvekilinden CHP yönetiminden özel birini bulursanız bizim üstlerimizden, bize isim atıyorlar." dedi.




#CHP
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#Seçim
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