Adres emniyet seçmenler polis

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'da 90 yaşındaki engelli depremzede için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden başka bir depremzededen CHP yönetimine ulaşması istendi. İBB'nin Hatay'da bulunan konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu doğrulayan İBB çalışanı, "Ya CHP yönetiminden ya buradan il başkanlığından ya milletvekilinden CHP yönetiminden özel birini bulursanız bizim üstlerimizden, bize isim atıyorlar." dedi.