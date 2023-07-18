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Adrese dayalı yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldığını duyurdu.

13:49 . 18/07/2023 Salı
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Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları belli oldu.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları belli oldu.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda
"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)
" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.





#Milli Eğitim Bakanlığı
#ilkokul
#ortaokul
#kayıt
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