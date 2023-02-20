AFAD: Sahil şeridinden uzak durun

|
Hatay'da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar sokaklara indi.
AFAD, Hatay'daki depremlerin ardından "sahil şeridinden uzak durun" uyarısı yaptı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.
Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.
AFAD koordinasyon merkezinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, su yükselmesi uyarısının iki saat geçerli olduğunu ve artık risk olmadığını belirtti. Oktay, "28 ihbar aldık, 8 yaralı hastaneye getirildi. Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandı. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi. Su yükselmesi uyarısı 2 saat için geçerliydi, artık risk yok. " dedi.
Hatay'daki depremlerin ardından Mersin Valiliği vatandaşları sahil şeritlerinden uzak kalması için uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.