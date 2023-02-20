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AFAD: Sahil şeridinden uzak durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu. AFAD koordinasyon merkezinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Su yükselmesi uyarısı 2 saat için geçerliydi, artık risk yok. " dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:22 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay'da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar sokaklara indi.

Hatay'da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar sokaklara indi.

AFAD, Hatay'daki depremlerin ardından "sahil şeridinden uzak durun" uyarısı yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

AFAD koordinasyon merkezinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, su yükselmesi uyarısının iki saat geçerli olduğunu ve artık risk olmadığını belirtti. Oktay, "28 ihbar aldık, 8 yaralı hastaneye getirildi. Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandı. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi. Su yükselmesi uyarısı 2 saat için geçerliydi, artık risk yok. " dedi.

Mersin Valiliği'nden uyarı

Hatay'daki depremlerin ardından Mersin Valiliği vatandaşları sahil şeritlerinden uzak kalması için uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem
Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazılarının yıkıldığı bildirildi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık. Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz'dan gelen ihbarlar doğru değil." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." ifadelerini kullandı. Antakya ilçesinde yıkılan bir binadan iki kişi sağ kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

#Hatay
#Deprem
#Tusunami iddiası
#Sahil şeridi
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