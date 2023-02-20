AFAD: Sahil şeridinden uzak durun

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazılarının yıkıldığı bildirildi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık. Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz'dan gelen ihbarlar doğru değil." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." ifadelerini kullandı. Antakya ilçesinde yıkılan bir binadan iki kişi sağ kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.