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ANKARA

AFAD'dan Ukrayna'ya 67 TIR yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgeye bugüne kadar 67 TIR insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak TIR’ı gönderildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFADdan Ukraynaya 67 TIR yardım
AFAD savaş bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgeye bugüne kadar 67 TIR insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak TIR’ı gönderildiğini açıkladı.

AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı
OYNAT 00:39
AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 insani yardım tırının bölgeye ulaştığı, bir tırın ise yolda olduğunu açıkladı.

SICAK YEMEK HİZMETİ

  • Türkiye’nin 27 Şubat’ta başlattığı insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 21 TIR ve 1 mobil mutfak TIR’ı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca 46 TIR olmak üzere toplam 67 TIR insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak TIR’ı sevk edildi. Mobil mutfak TIR’ı, 12-18 Mart’ta Romanya’daki Siret Sınır Kapısı’nda, 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna’nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Ukrayna’da, insani ihtiyaçları belirlemek üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv’de çalışmalarına devam ediyor. Siret Sınır Kapısı’nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin adet insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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