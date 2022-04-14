AFAD'dan Ukrayna'ya 67 TIR yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgeye bugüne kadar 67 TIR insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak TIR’ı gönderildiğini açıkladı.
- Türkiye’nin 27 Şubat’ta başlattığı insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 21 TIR ve 1 mobil mutfak TIR’ı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca 46 TIR olmak üzere toplam 67 TIR insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak TIR’ı sevk edildi. Mobil mutfak TIR’ı, 12-18 Mart’ta Romanya’daki Siret Sınır Kapısı’nda, 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna’nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.
Ukrayna’da, insani ihtiyaçları belirlemek üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv’de çalışmalarına devam ediyor. Siret Sınır Kapısı’nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin adet insani yardım malzemesi dağıtıldı.