Afetin yaraları hızla sarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 2020 ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konut inşa edildi. İzmir’deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1.450 konut ve 730 ahır yapıldı. Kastamonu’da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkan 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapılırken, Sinop’un Ayancık ilçesinde ise 79 konut, 56 dükkan ve 2 sanayi sitesi inşa edildi. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut tamamlandı. Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar halinde sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri en kısa sürede inşa edilerek teslim ediliyor.

SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Kastamonu ve Sinop’u vuran sel felaketinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. 11 Ağustos 2021’de meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketiyle onlarca binanın zarar gördüğü bölgelerde selin yaraları hızla sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, sel felaketinin ardından yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı.

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimlerce yürütülen temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlatılan çalışmalar, zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi. Kastamonu’da selin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkan 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 248’i 2+1, 401’i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. Bozkurt ve Abana’da toplam 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı. Bakanlık tarafından 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kuruldu.

Sel felaketinden etkilenen Sinop’un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop’un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90’ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı. Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkan yapıldı.

45 İLDE 80 TARİHİ MEYDAN YENİDEN İHYA EDİLİYOR

Tarihi Kent Meydanları Projesi kapsamında 45 ilde; 80 tarihi meydan yeniden ihya ediliyor. 2033 yılına kadar yenilenen kent meydanı sayısının 250’ye çıkarılması hedefleniyor. Kent Meydanları Projesi ile Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin tarihi izlerini taşıyan Sinop’un tarihi misyonu gözler önüne serildi. Sinop’ta binlerce yıllık kale surları gün yüzüne çıkarılarak, tarihi dokunun görünürlüğünü engelleyen yapılar yıkıldı. Tarihi saat kulesinin de yer aldığı Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu. Sinop Meydan Projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırılarak millet bahçesi ve sosyal donatılar yapıldı. Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde ise çevre ve yol düzenlemeleri ve meydana uyum sağlaması adına sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede sahil yolu Sinop’un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Kale surlarının karşısında yer alan binalara da cephe yenileme çalışmaları uygulanacak.

İLK EVİM PROJESİ İLE YAPI STOKU GÜÇLENECEK

Kastamonu ve Sinop’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Sinop’ta 676 konut ve 1.000 konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da 1.118 konut ve 1.750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu. Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları bu yıl teslim edilecek. Malatya, Elazığ, İzmir, Antalya ve Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.







