Afetzedelerle kardeşlik sofraları kurulacak

Ülkemizin 11 ilini sarsan ‘Asrın felaketi’ sonrası depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden sivil toplum kuruluşları, yaklaşan Ramazan için de hazırlıklarını tamamladı. Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı ve Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, her Ramazan’da olduğu gibi gıda, giysi ve bayram harçlığı desteği ile başta derem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek.

2,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl da iyilik sofraları kuracak. Vakıf, depremden etkilenen 11 ilde iftar ve sahur sofralarına ağırlık verecek. İlk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, 1 milyon iftar-sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insana yardım ulaştırmayı hedefliyor.

AFET BÖLGELERİNDE KARDEŞLİK SOFRASI

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘Türkiye İçin Birlik Vakti’ çağrısıyla gerçekleştirecek. Dernek başta deprem bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan ihtiyaç sahibi 25 bin aileye Ramazan yardımı ulaştıracak. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dernek tarafından deprem bölgelerinde kardeşlik sofraları kurulacak. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında depremzedeler ile bir araya gelinecek.

KUMANYALAR DAĞITILACAK

Ramazan’da 3 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefleyen İHH İnsani Yardım Vakfı ise “Ramazan Hayata Bereket” sloganıyla sahaya çıkıyor. İHH da çalışmalarını depremden etkilenen illerde yoğunlaştıracak. İhtiyaç sahibi 310 bin kişiye kumanya dağıtılacak.

YEMEKLER ULAŞTIRILACAK

Deniz Feneri Derneği de on binlerce aileye, hazırlanan gıda kolilerini ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılay da ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar ve sahur yemekleri ulaştıracak. Dar gelirli ailelerle hayırseverler arasında köprü kuracak.







