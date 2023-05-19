Affedilemez bir alçaklık

MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş istikametine atılan ilk adım olduğunu kaydeden Bahçeli, Mehmetçik’e kurşun sıkanlarla el ele tutuşanların siyasetin konusu değil, milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Bunların 19 Mayıs’ın muhteşem duruşunu idrakten tamamen yoksun olduklarını kaydeden MHP lideri, deprem bölgesindeki seçim sonuçları üzerine orada oy kullanan vatandaşlara hakaret edilmesine de tepki gösterdi:

“Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır. Milletimizin hür iradesine savaş açanların despot ve tahammülsüz oldukları artık netleşmiştir. Bu anti-demokrat tavrın hesabını soracak da yine milletimizin ta kendisidir. Türk gençliği her şeyin farkında ve bilincindedir. Türk gençliği evvelemirde varoluş haklarına, diri hedeflerine, tertemiz ilkelerine, dünyada adından söz ettiren ülkesine sonuna kadar destek verecektir.”