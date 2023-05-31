Afiş indi isyan başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenik çıkmasından sonra, genel merkezdeki 'Ben Kemal, Geliyorum' afişi indirilirken, yükselen istifa çağrılarına koltuğuna dönük talepler eklendi. 28 Mayıs’ın ardından CHP’de yönetim ile muhalefet seçim hesaplaşması için taktik geliştirip pozisyonlarını güçlendirme çabasına odaklandı.

MEDYA ÜZERİNDEN MESAJ

Yenilgi sonrası okların hedefinde olan Kılıçdaroğlu’nun liderliği tartışılırken CHP Genel Başkanı’nın “Ben Kemal geliyorum” sözlerinin yer aldığı ve seçim boyunca genel merkezi süsleyen dev afişi binadan indirildi. İlk mesajlar ise muhalefet medyası üzerinden verilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelik isimsiz “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözleri kendisini destekleyen medya tarafından ilk sayfalara taşındı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAYIM

Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile CHP'den geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısında bulunurken eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Tekin, katıldığı radyo yayınında kongre takvimine işaret ederek "Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak" dedi. Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise, "Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel Başkanım çekilirse düşünürüz" karşılığını verdi. Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı. Öte yandan CHP’de peş peşe parti organları seçim sonuçlarını değerlendirecek. Kritik olarak değerlendirilen bu toplantılar çerçevesinde ilk olarak perşembe günü MYK toplanacak. CHP’de cumartesi günü de CHP milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı yapılacak. Hafta sonu da kurultayın yol haritasını belirlemek için Parti Meclisi’nin uzun soluklu bir şekilde toplanması bekleniyor.

Özkan’ın istifası isteniyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak. MYK’dan bazı isimlerin de istifa edebileceği CHP kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlığı rakip olabilecek isimlerin istifası istenebileceği dillendiriliyor. MYK’da Tuncay Özkan’ın istifasının da istenebileceği konuşulanlar arasında.Bu arada CHP Grup Başkanlığı koltuğuna talip olan tek isim Özgür Özel oldu.

Sorumluluğa hazırız

CHP içinde "Gelecek İçin Biz" hareketini başlatan ve 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olan İlhan Cihaner, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Cihaner, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, seçim sonucunu "yenilgi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Partimizin ve ülkemizin birikimi en büyük umudumuzdur. Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız” mesajı yer aldı.







