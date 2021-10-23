​Afrika’da muhabbet gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk kültürüne yönelik ilginin Afrikalı dostlarının arasında arttığını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek gelecek dönemde aralarındaki bu samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inandığını söyledi.

OYNAT 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'da FETÖ mesajı: Mücadelemize verdikleri destek takdire şayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası basın toplantısında konuştu. Togo'nun FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okullarının kapatılmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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AFRİKA’DA MUHABBETLE KARŞILANDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’nın kalplerdeki müstesna yerini her vesileyle dile getirdiğini belirterek, “Afrikalı kardeşlerimize muhabbetlerimizin sadece bir retorik olmadığını kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKTA ÖRNEK TUTUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi verilerine değinerek, bugüne kadar yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalı’nın Kovid-19’a yakalandığını aktaran Erdoğan, bu vesileyle salgında hayatını kaybeden Afrikalılar için bir kez daha taziye sunduğunu dile getirdi.

OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa Afrika'yı bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola temasları kapsamında iki ülke arasında eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların imza töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek ikili yaptığımız görüşme gerek daha sonra heyetlerarası görüşmemizle Türkiye-Angola arasındaki bu süreci kayıtlara düşmüş oluyoruz. Görüşmemizin siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda 7 anlaşma ile birlikte teyit edilmiş olması aramızdaki ilişkilerin ne noktaya vardığını göstermesi bakımında önem taşıyor.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Angola 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş olan bir ülke konumundadır. Angola'nın dışında Afrika'nın ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Adaletsiz bir yaklaşımın çok net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür.



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Erdoğan, bir Afrika atasözünde “Hayırseverlik varlıktan değil kalptendir.” denildiğini belirterek, şöyle devam etti:

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“Biz de güzel Türkçemizde ‘Az veren candan, çok veren maldan.’ diyoruz. Bu anlayışla salgın sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika’nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah onay aşamalarından sonra TURKOVAC aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Zira yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla Türkiye’nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.”