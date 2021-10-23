​Afrika’da muhabbet gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk kültürüne yönelik ilginin Afrikalı dostlarının arasında arttığını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek gelecek dönemde aralarındaki bu samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inandığını söyledi.
AFRİKA’DA MUHABBETLE KARŞILANDIK
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’nın kalplerdeki müstesna yerini her vesileyle dile getirdiğini belirterek, “Afrikalı kardeşlerimize muhabbetlerimizin sadece bir retorik olmadığını kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
SAĞLIKTA ÖRNEK TUTUM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi verilerine değinerek, bugüne kadar yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalı’nın Kovid-19’a yakalandığını aktaran Erdoğan, bu vesileyle salgında hayatını kaybeden Afrikalılar için bir kez daha taziye sunduğunu dile getirdi.
Erdoğan, bir Afrika atasözünde “Hayırseverlik varlıktan değil kalptendir.” denildiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Biz de güzel Türkçemizde ‘Az veren candan, çok veren maldan.’ diyoruz. Bu anlayışla salgın sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika’nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah onay aşamalarından sonra TURKOVAC aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Zira yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla Türkiye’nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.”