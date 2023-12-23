Afrin’de konutlar teslim ediliyor

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Afrin’in kuzeyindeki Şeran kasabasında 250 ev hak sahiplerine teslim edildi. Evi teslim edilen ailelere hediyesi olarak soba, kömür, halı ve battaniye desteği sağlandı. Bölgede konutların dışında cami, okul, pazar yeri, çocuk parkı ve sağlık ocağı da yer alıyor. Depremde evlerini kaybeden ve bölgeye gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler için de çok sayıda inşaat sürüyor. Türkiye’de eğitimini tamamladıktan sonra Afrin’e dönen Ahmet Halife, “Buradaki insanlar, çocuklar için geri döndük. Burayı inşa edenlere çok teşekkür ediyorum. Afrin daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” dedi. 2018’de Humus’tan göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Halid Halife ise “Depremden sonra aylardır çadırlarda kalıyorduk. Çok şükür Allah bize burada bir ev nasip etti” diye konuştu.