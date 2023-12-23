|
Gündem

Afrin’de konutlar teslim ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin, Türkiye’nin desteğiyle ihya ediliyor. Suriyelilerin geri dönüşü kapsamında bölgeye inşa edilen evler hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:57 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Afrin’in kuzeyindeki Şeran kasabasında 250 ev hak sahiplerine teslim edildi. Evi teslim edilen ailelere hediyesi olarak soba, kömür, halı ve battaniye desteği sağlandı. Bölgede konutların dışında cami, okul, pazar yeri, çocuk parkı ve sağlık ocağı da yer alıyor. Depremde evlerini kaybeden ve bölgeye gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler için de çok sayıda inşaat sürüyor. Türkiye’de eğitimini tamamladıktan sonra Afrin’e dönen Ahmet Halife, “Buradaki insanlar, çocuklar için geri döndük. Burayı inşa edenlere çok teşekkür ediyorum. Afrin daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” dedi. 2018’de Humus’tan göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Halid Halife ise “Depremden sonra aylardır çadırlarda kalıyorduk. Çok şükür Allah bize burada bir ev nasip etti” diye konuştu.

Ahmet Halife
Halid Halife



#Afrin
#Suriyeli mülteci
#AFAD
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 18. haftasında Al Ittifaq'ı konuk ediyor