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POLİTİKA

Ağabeye asker selamı

Suriye İdlib’de rejim güçlerinin saldırısıyla şehit olan Uzman Onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz Gaziantep’te, Fatih Saylak Kahramanmaraş’ta, Enes Alper Niğde’de, İbrahim Albayrak Kayseri’de, Davut Özcan Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Şehit Açıkgöz’ün kardeşi Mustafa Miraç ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün kardeşi asker selamı verdi.
Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün kardeşi asker selamı verdi.

Suriye’nin İdlib kentindeki Taftenaz Üssü yakınlarında Esed rejiminin bombalı saldırısı sonucu şehit düşen 5 Mehmetçik, memleketlerinde dualarla defnedildi. Kahramanmaraş’ta toprağa verilen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın (26) cenazesinde şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı. Anne Nigar Saylak’ın, oğlunun tabutuna sarılarak, “Biraz daha yanında durayım” sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Şehit Saylak, tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22) ise Gaziantep’teki Asrî Mezarlık’ta toprağa verildi. Törene şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.

Şehitlerimiz

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Şehidimiz İbrahim Halil Açıkgöz

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
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Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
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YASİNİME SELAM GÖTÜR

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan’ın (25) naaşı da Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde defnedildi. Şehidin babası Bünyamin Özcan ve aile fertlerinin zorlukla ayakta durduğu törende, Siirt-Eruh’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 2019 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın annesi Pakize Baran da tabutun başında, “Benim Yasinime de selam götür. Kader arkadaşı oldunuz kuzum. ‘Annen iyi, annene bir şey olmaz’ de. Mekanın cennet olsun. Damatlık giydiremedik kusura bakma kuzum. En güzel damatlığı giydiniz siz” diye ağıt yaktı.

Şehit İbrahim Albayrak’ın naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kayseri’de toprağa verilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın (24) cenaze töreninde ise şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib’de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23) de memleketi Niğde’nin Yıldıztepe belde mezarlığında toprağa verildi. Şehit annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu.

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