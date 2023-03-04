AGD-MGV Şube Başkanları Toplantısı Deprem Özel Gündemiyle Gaziantep’te Gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)-Milli Gençlik Vakfı (MGV), Şube Başkanları ve Şube Sorumluları Toplantısını deprem bölgesine dikkat çekmek ve bölgenin tekrar ayağa kaldırılarak hayata devam etmesini sağlamak mesajıyla Gaziantep’te gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’nin 81 ilinden Şube Başkanları, Şube Sorumluları ve teşkilat mensupları katıldı.





Toplantıya AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet İslam, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök katılım gösterdi.





Açılış konuşmasını gerçekleştiren AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan şu şekilde konuştu:





“6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve hepimizi derinden yaralayan deprem hadisesi dolayısıyla hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemize baş sağlığı ve yaralılara şifalar diliyorum. Deprem dolayısıyla Şube Sorumlumuz Ökkeş Solmaz kardeşimiz ve ailesi, birçok teşkilat mensubu kardeşimiz, üniversite komisyonumuzdan ve kadın kollarımızdan kardeşlerimiz vefat ettiler. Cenab-ı Allah rahmet eylesin.





Vefat eden kardeşlerimizin ve burada bulunan, Türkiye’nin her bir yerinde teşkilatlarımızda emek sarfeden kardeşlerimizin emeklerine, gayretlerine, niyetlerine, istikametine, duruşuna şahidim. Duam o ki Rabbimiz cennetinin en güzel yerlerinde ağırlasın. Ayrıca sizler, şube başkanlarımız ve teşkilatlarımız deprem bölgesinde bir yardım ve fedakarlık destanı yazdınız. Allah hepinizden razı olsun.





Depremin ilk dakikalarından itibaren hemen koordinasyonumuzu oluşturarak bölgede çalışmalarımıza ve yardımlarımıza başladık. Deprem gerçekleştikten birkaç saat sonra deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladık. Sonrasında ise tüm komisyonlarımız, tüm şubelerimiz, tüm mensuplarımız, bölgeye giderek iyi oldukları alanda insanlarımıza destek sağladılar. Cansuyu Derneğimiz ile birlikte bölgede insanların yardımına koştuk. Arama Kurtarma ekiplerimiz birçok insanı enkazdan çıkardı. Depremin yaraları tamamen sarılana kadar da bölgede aynı şekilde gayretimize devam edeceğiz.





Milletimizin, hangi görüşten olursa olsun deprem bölgesinde gayret eden insanların yanında olduk, bu duruşumuzu devam ettireceğiz. Doğru olan, Allah rızasına uygun olan ne ise onu yapmaya, kim olduğu ya da hangi görüşten olduğu önemli olmaksızın mağdurlar ve mazlumlar nerede ise orada bulunmaya devam ediyoruz.





Deprem de elbette kader dahilindedir. Aksini düşünmek mümkün değil. Bilimin İslam inancından uzak bir şekilde ortaya koyduğu “doğa intikam alıyor” gibi görüşler doğru değildir. Bu elim hadise de Allah’ın takdiridir ve kulları olarak bizlere düşen gereken mesajları ve dersleri almaktır. Bu derslerden birisi de şudur: bu rant düzenine, uygarlık zannedilerek para hırsıyla yükseltilen binalar, malzemeden çalan ve çalanları görmezden gelen liyakatsızlıklara derhal son verilmesi gerekiyor.





Öfkemizi ve aldığımız bu dersleri yapıcı ve üretici bir hale dönüştürmemiz gerekiyor. Siyasi ve toplumsal ilişkileri ahlak zemininde yeniden inşa etmeliyiz. Ülkemizin, insanımızın, ahlakımızın yeniden imarında üzerimize düşeni yapacağız.”

Toplantıda selamlama konuşması gerçekleştiren Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman şunları ifade etti:

“Mezunu ve mensubu olmaktan büyük bir şeref ve onur duyduğum Anadolu Gençlik Derneği-Milli Gençlik Vakfı’nın toplantısında bulunmaktan dolayı mutluyum. Fakat ülke ve millet olarak ise deprem sebebiyle acı dolu günlerden geçiyoruz. Vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Depremin yaralarını bir an evvel sarabilmemizi umut ediyorum.





İnancımızı ve değerlerimizi, Allah’ın kanunlarını önemsemeyen tüketim ve rant hırsının, tahakkümün, materyalist düşüncenin insanlarımızı, ülkemizi ve binaları getirdiği durum gözler önünde. Bizler elbette külli iradeye ve Cenab-ı Allah’ın bizler için uygun gördüğüne boyun eğeriz. İsyan etmiyoruz. Ama bununla birlikte Allah’ın insanlara verdiği akıl nimetinin, mesuliyet ve sorumlulukların, tedbirin de farkında olmamız gerekir.





Bu acılı süreçte hamdolsun ki başta Anadolu Gençlik Derneğimiz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının yaraları nasıl sardıklarını, insanlara nasıl yardımcı olduklarını gördük. Sizlerin çalışmaları gurur ve heyecan kaynağı. Genel Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Erbakan hocamızın bize böylesine ana sütü gibi helal bir davayı emanet ettiği için ve bu davaya mensup bütün kurumlarımızla insanların yardımına koşabildiğimiz için hamdediyoruz.”





Depremden etkilenen 11 ilin Şube Başkanları da toplantıda illerindeki durumu ve yardım faaliyetlerini anlattı. Toplantıdan sonra ise AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, teşkilat mensuplarıyla birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu ve hayatını kaybeden kişiler dolayısıyla taziye ziyareti ve yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.



