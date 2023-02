Cansuyu ve AGD-MGV depremzedeler için bölgede

AGD ve MGV olarak önemli gördükleri alanlara ilişkin bilgiler aktaran Turhan, bugüne kadar olduğu gibi sonrası içinde çabalarının devam edeceğini belirterek, “Ahlak, maneviyat ve liyakat her insan için, her meslek için, her yetkili için, hayatın her alanında ve her anında gerekmektedir. AGD-MGV olarak bu nitelikte gençlerin yetişmesi için çabalıyoruz. Jeoloji, mimari, mühendislik, müteahhitlik alanlarında da ahlak, maneviyat ve liyakat sahibi insanların yetişmesi için çabalamaya devam edeceğiz. Deprem; toplumumuzun iyi niyetlerini suiistimal ederek ortaya konulan rant düzenini, kazanma ve para hırsıyla yükseltilen binaları ve bunlara sebep olan insanların iki yüzlülüğünü de gözler önüne sermiştir. Bu düzenin son bulması için toplumumuzun her kesimine ulaşarak gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ALANINDA DESTEKLER VERİLECEK