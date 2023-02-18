Cansuyu ve AGD-MGV depremzedeler için bölgede

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Cansuyu ve AGD-MGV'den ortak basın toplantısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde ciddi yıkımlar gerçekleşirken depremlerden bölgede 13,5 milyon insan etkilendi. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremin başlarında bölgelerde çalışmalara başlayan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği-Milli Gençlik Vakfı (AGD-MGV) Genel Başkanları, çalışmalarına ilişkin olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde yaygın teşkilatlanmaya sahip kardeş kuruluşlara dikkat çeken Köylü, yapılan çalışmalar ile ilgili bakış açılarının da aynı olduğunu ifade ederek, “Cansuyu derneği olarak arama kurtarma ekiplerimiz var, yardım organizasyonlarımız var. Ancak bunun yanı sıra bizim halkın içerisinde çok yaygın vaziyette teşkilatlanmış kardeş teşkilatlarımız var. Bunların başında da Türkiye’nin en güçlü gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD)’miz gibi bir teşkilatımız var. Bunlara sahip olduğumuz için Allah’a şükrediyoruz. Bu teşkilatların hangisi açısından bakarsak bakalım bizim perspektifimiz aynıdır. Hem gençlik derneğimizin içerisinde hem öğretmen derneklerimizin içerisinde hem teknik adamlarımızın içerisinde bütün Milli Görüşçü Kuruluşların içerisinde perspektif aynıdır. Biz hakkın rızasını kazanmak ve insanlığa hizmet etmek için kurulmuş teşkilatlarız bu bakımdan her noktada gönlümüz rahattır. Bu sayede de çok hızlı bir şekilde olaylara intikal edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
AGD-MGV ile birlikte tüm Türkiye’de çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Köylü, Türkiye’nin bir deprem ve felaket ülkesi olduğunun altını çizerek, “Bugünden sonra da afet bölgelerinde her zaman var olacağız inşallah. Sadece bölgede bulunan kardeşlerimize değil, Anadolu’ya, başka illere dağılan afetzedelerin de yanında olacağız inşallah. Depremin ilk anından itibaren bütün milletimizin kalbi bölgede mağdur olan kardeşlerimiz için attı. Ellerinden gelen gayreti milletimiz gösterdi. Ben bütün milletimize Allah razı olsun diyorum. Orada vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimizin bir an önce şifayı bulması için Cenab-ı Haktan niyazda bulunuyorum, acısı olan kardeşlerimize Allah’tan sabırlar diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun, bütün milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.
Bu süreçte ben değil biz şeklinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Köylü şu şekilde konuştu:
Deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi konusuna da değinen Turhan, eğitimin hiçbir koşulda aksamamasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim açığının giderilmesi için tüm sivil toplum kuruluşları da Milli Eğitim Bakanlığına, Yüksek Öğretim Kuruluna gereken desteği vermelidir. Üzerimize düşeni yapmak için hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Üniversite sınavı ve LGS ye girecek gençlerimiz için yurtlarımızı kullanıma açtık ve bu gençlerimize dershane hizmeti verecek alt yapıları oluşturuyoruz. Üniversite teşkilatımız depremin ilk vaktinden itibaren arazide çalışmalarını yürüterek destan yazıyor. Bundan sonra bölge bulunan üniversite öğrencilerine ayrıca farklı illere hicret eden diğer gençlerimize eğitime destek çalışmalarını yürütecek” diye konuştu.
Deprem bölgesinden başka illere göç etmek zorunda kalan vatandaşlara ilişkinde çalışmaların olduğunu ifade eden Turhan, bölgede ve diğer illerde her teşkilatın çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Orta okullar komisyonumuz ‘Kaşifler oyuncaklarını paylaşıyor’ çalışmasını başlattı. Lisansüstü eğitim komisyonumuz akademisyenlerden oluşan bir ekiple deprem raporunu hazırlamaya başladı. Kadın kollarımız ve lise teşkilatlarımızda deprem bölgesinde gece gündüz çalışıyor. Bundan sonra yapılacak çalışmalarımızın alt yapılarını oluşturuyorlar. Deprem bölgesinden farklı illere hicret etmek durumunda kalan vatandaşlarımız için bütün yurt ve öğrenci evlerimizi kullanıma açtık. Ayrıca kardeş ev çalışmasını başlattık. Birçok yeni ev açıyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızda arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması hazırlıkları başladı” ifadelerini kullandı.