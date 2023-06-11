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Ağır bir yenilgi aldık kabul etmeliyiz

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir” dedi. 2011 seçimlerini örnek verip ‘Oylarımızı artıramadık’ itirafında bulunan CHP’li Atıcı, “Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!” diye konuştu.

Haber Merkezi
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aytuğ Atıcı.

Aytuğ Atıcı.

CHP’de seçim yenilgisi sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlayan tepkiler dinmiyor. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi” diyen Kılıçdaroğlu’na sert çıktı.

İNKAR İŞİNDEN VAZGEÇMELİYİZ

Atıcı, “Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi” diyen Kılıçdaroğlu’na, “Biz en başta şunu yapmak zorundayız, seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz” dedi. Atıcı, “Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüze bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun kendi listelerinden giren 4 partinin grup kurmasına olumlu bakmasını da eleştirdi. Atıcı, “Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım” dedi. CHP’nin altı okuna taban tabana zıt isimlerin listelerde aday olarak gösterildiğini belirten Atıcı, “Benim gibi birçok seçmenimiz de bu durumu doğru bulmuyor. Bizim Yüce Divan’a göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz tabanımızı, seçmenimizi ürkütüp kızdırdı. CHP’nin altı okuna taban tabana zıt isimleri listelerde gösterirseniz, tabanımızın çalışmaya mecali kalmaz. Bunları masaya yatırıp konuşmamız lazım” diye konuştu.


CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık
CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" diyen Atıcı, Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. 2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan CHP'li Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.



#CHP
#Siyaset
#Aytuğ Atıcı
#Kemal Kılıçdaroğlu
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