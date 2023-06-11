Ağır bir yenilgi aldık kabul etmeliyiz

Atıcı, “Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi” diyen Kılıçdaroğlu’na, “Biz en başta şunu yapmak zorundayız, seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz” dedi. Atıcı, “Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüze bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.