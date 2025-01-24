Ağır yaralanmıştı: Şevval Şahin kurtulamadı

Bolu’da yanan otelin 12’nci katından, babasıyla konuştuktan sonra atlayan Şevval Şahin, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Önceki gece hayatını kaybeden genç kız, Bartın’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Grand Kartal Otel’deki yangında 12’nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak işe başlamıştı. Yangın esnasında personel katında kalan Şahin, 12’nci katın penceresinden atladı. Atlamadan önce babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenilen Şevval’in, atlama kararını babasıyla görüştükten sonra aldığı ortaya çıkmıştı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ağır yaralanan Şevval, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Genç Şevval, önceki gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün sabah Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Genç Şevval, Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verildi.