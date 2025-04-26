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Ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı: Para cezası uygulanan sahibine adli işlem

Ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı: Para cezası uygulanan sahibine adli işlem

23:2026/04/2025, Cumartesi
DHA
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Pitbull sahibinin, köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı bildirildi.
Pitbull sahibinin, köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı bildirildi.

İstanbul'da ağızlıksız gezdirilen pitbull, başka bir köpeğe saldırdı. Köpek çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarılırken, köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı da belirtilen pitbullun sahibine 76 bin 149 lira para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull, meydanda başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi. Köpek çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılırken, pitbullun sahibine 76 bin 149 lira para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

"Köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldı'

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, başka bir köpeğe saldırdı. Köpek çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle boğuştuğu belirlendi.

Pitbull sahibi yakalandı

Ağızlığı olmadığı ve saldırgan olduğu belirlenen köpeğin B.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürülen B.T.'ye '5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, 76 bin 149 lira para cezası uygulandı. Ayrıca B.T. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamında başlatılan adli işlemleri sürüyor.



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